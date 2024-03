Web aponta racismo em perseguição de Wanessa e Yasmin a Davi no BBB 24 - Reprodução/Internet

Publicado 23/03/2024 12:29 | Atualizado 23/03/2024 12:35

Wanessa Camargo usou suas redes sociais para desmentir especulações sobre um possível afastamento entre ela e Yasmin Brunet. Segundo o colunista Leo Dias, Zilu Camargo e Marlene Mattos teriam discutido estratégias para o retorno à carreira da cantora após o BBB 24, incluindo o fim da amizade entre as ex-sisters.



Em seu perfil no X, Wanessa tranquilizou seus fãs, pedindo para não acreditarem nos rumores. “Para vocês que torcem para mim, para a Yas. Eu quero dizer que está tudo bem, por favor não acreditem em notas que contém só inverdades, que envolvem pessoas que não tem nada a ver com a história", começou a filha de Zezé Di Camargo.



Ela esclareceu que tudo estava bem entre ela e Yasmin, e que a influencer estava apenas voltando à rotina pós-confinamento. "A Yas tava lá no Rio de Janeiro cumprindo uma extensa agenda que ela tinha que cumprir, acabou de chegar em São Paulo. Tudo tem seu tempo, viu?", alertou a famosa.



A cantora também deixou claro que o reencontro entre as ex-sisters ainda vai acontecer. "Eu amo muito ela [Yasmin Brunet], tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer. E a gente vai ter o tempinho de se encontrar”, garantiu a cantora.