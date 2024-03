Jojo Todynho se manifesta sobre barraco na faculdade - Reprodução do Instagram

Jojo Todynho se manifesta sobre barraco na faculdadeReprodução do Instagram

Publicado 23/03/2024 13:51 | Atualizado 23/03/2024 14:00

Jojo Todynho voltou a desabafar sobre a briga com sua colega de faculdade, a estudante Gabriela Nascimento. Após a suposta vítima dar declaração sobre o assunto, afirmando que levou um tapa da cantora, a funkeira voltou a se pronunciar. Por meio de um áudio, a famosa reiterou sua inocência e ameaçou processar a graduanda por calúnia e difamação.



Em relação à suposta agressão a Gabriela Nascimento, sua colega de sala na faculdade, Jojo Todynho afirmou que não agrediu a mesma. Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira ainda afirmou que, caso a acusação da estudante não seja comprovada, a cantora tomará medidas legais por calúnia e difamação.



A famosa enfatizou que, se de fato tivesse agredido Gabriela, esta teria registrado um Boletim de Ocorrência. "Quem toma um tapa na cara, pra onde vai? Diretamente para a delegacia e procura a direção da faculdade. Ela não procurou a direção da faculdade e muito menos foi para a delegacia fazer B.O”, afirmou a cantora.



Ainda segundo a influenciadora, Jojo não teria motivo para negar a agressão se de fato a tivesse cometido. “Eu não dei tapa na cara dela, estava todo mundo ali presente, eu não dei não, e se eu tivesse dado, eu teria dado só um tapa na cara dela", afirmou a estudante de direito da faculdade Estácio de Sá.



A respeito do incidente, Jojo admitiu ter colocado o dedo na cara da colega. "Não tenho problema nenhum em admitir, mas não dei [um tapa], [...] Agora ela vai ter que provar, porque calúnia e difamação é crime, tem que provar”, garantiu. “Botar dedo na cara não é tapa na cara, tapa na cara é tapa na cara”, enfatizou a cantora.