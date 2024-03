O ex-BBB Nizam e Leticia Spiller - Rogério Fidalgo/Ag.news

O ex-BBB Nizam e Leticia SpillerRogério Fidalgo/Ag.news

Publicado 23/03/2024 13:25 | Atualizado 23/03/2024 13:36

Leticia Spiller e o ex-BBB Nizam foram vistos juntos no festival Lollapalooza, alimentando ainda mais os rumores sobre um possível romance. Embora não tenha assumido a relação com o modelo, a atriz quebrou o silêncio nas redes sociais. Após o encontro, ela mandou uma suposta indireta que chamou a atenção dos fãs e da mídia.



A presença de Leticia ao lado do ex-BBB deu o que falar na web, principalmente devido às críticas que Nizam fez sobre o corpo de Yasmin Brunet. Afinal, o executivo ficou conhecido no reality show por suas falas sobre a aparência da influenciadora. Assim, levantando questionamentos sobre a suposta relação entre ele e a artista.



No dia seguinte ao festival, que aconteceu nessa sexta-feira (22), Leticia Spiller compartilhou uma sequência de mensagens enigmáticas. O carrossel seria uma suposta resposta aos internautas que insistem em opinar sobre a vida da famosa.



"Cigana diz que você pode decidir usar sua energia para abrir seus caminhos ao invés de usar tua energia em busca de aprovação; deixar a alegria ser guia; que a liberdade seja a nossa própria substância", dizia a sequência de imagens publicadas pela atriz. Na legenda, ela escreveu: "Bom sábado".



Nos comentários, seguidores seguiram opinando sobre o caso. “Tá muito elegante, deixa eu traduzir pro povo: cuidem de suas vidas!”, brincou uma fã. “Até pra ser livre tem que ter senso… Linda, merece coisa melhor”, apontou outra. “Mas, ele não, Spiller.... Please”, pediu uma terceira. “Está certíssima. Vai ser feliz”, incentivou mais uma.