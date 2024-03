Luisa Sonza se apresenta no Lollapalooza - Leo Franco / AgNews

Luisa Sonza se apresenta no LollapaloozaLeo Franco / AgNews

Publicado 23/03/2024 17:42

Luísa Sonza esteve em uma polêmica recente, após colocar um repórter contra a parede antes de sua apresentação no Lollapalooza 2024. Para quem não sabe, nesta sexta-feira (22), o jornalista Guilherme Guedes levou uma má resposta da famosa. Isso porque, aparentemente, ela teria se sentido ofendida pelo comunicador. Porém, a famosa explicou.

Ao se aproximar do repórter, ainda antes de sua apresentação, a cantora fez um comentário provocativo: "Você que falou que eu gritava. Ele falou que eu e a Demi [Lovato] gritávamos. Vai ver eu gritando muito mais ainda", garantiu a diva pop, com fala que repercutiu nas redes sociais após ser transmitida ao vivo.

Já em breve entrevista ao G1, Luísa Sonza comentou sobre o caso, detalhando como encara as críticas que recebe: "É óbvio que eu escuto. Eu vejo as críticas e melhoro com elas", afirmou a cantora. "Por mais que [as críticas] não venham de uma forma construtiva, eu tenho humildade de falar: 'puta, a pessoa quis me ferrar aqui, mas tem um fundo de verdade'”, encerrou ela.

Vale destacar que a alfinetada dirigida ao repórter veio após um comentário feito por ele no ano anterior, quando Luísa participou do show de Demi Lovato no The Town. Na ocasião, o comunicador se referiu à apresentação das artistas como uma suposta "batalha de gritos.