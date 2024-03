Rafa Kalimann surge em clima de romance com ator e faz declaração - Foto: Reprodução

Rafa Kalimann deu esperança aos seguidores que shippam a nova atriz com o ator

Allan Souza. Isso porque a influencer compartilhou alguns cliques ao lado do artista, logo após apreciarem a peça 'Paixão de Cristo - Nova Jerusalém'. A ex-BBB fez questão de comentar sobre o espetáculo nas redes sociais, não esquecendo de elogiar a companhia.



Em seu perfil no Instagram, Rafa revelou sua admiração pela encenação.

"Sempre desejei assistir a Paixão de Cristo, sentir de perto a energia do maior teatro a céu aberto do mundo, contando a história mais importante que já existiu: de Jesus. O grande amor da minha vida", começou ela, emocionada.



A famosa também deixou claro o quanto a presença do suposto affair era importante. "Viver isso acompanhando você nesse processo está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte”, escreveu ela sobre o ator



“Allan Souza, obrigada por representar com tanto respeito esse ‘personagem’ que move nossa fé. Sei como isso está mexendo com você e que pra Ele nada é por acaso, tudo é propósito’, encerrou a ex-BBB. Nos comentários, fãs especularam sobre um possível relacionamento.



“Torcemos sempre pela sua felicidade Rafa, desejamos que você seja feliz”, desejou uma conta de fã da influencer e de Manu Gavassi. “Gata, vc tá pegando Jesus”, brincou outra, em referência ao papel que o ator interpreta na peça. “É um momento único! Fui feliz como Maria com essa família da Paixão que amo!”, garantiu a atriz Paloma Bernardi.