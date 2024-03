Fernanda - Reprodução/Globo

Publicado 23/03/2024 16:40 | Atualizado 23/03/2024 16:41

Durante a festa que adentrou a madrugada deste sábado (23 no BBB 24, Fernanda Bande não poupou críticas e reclamou de diversos aspectos do confinamento. Desde a suposta falta de interação de Sabrina Sato até as câmeras da festa, a participante detonou diversos elementos do programa. Nas redes sociais, no entanto, as críticas se voltaram contra a sister.



Em vídeo que viralizou na web, um drone se aproximou para registrar um close da participante enquanto ela fazia uma refeição. Porém, Fernanda fez cara de poucos amigos e fez um gesto para dispensar o item. Ironicamente, a confeiteira estaria incomodada em ser gravada em um reality show.



A sister não saiu ilesa, perdendo 50 estalecas e dando o que falar na web. “Quem aguenta essa mulher amarga? Ninguém”, detonou uma usuária. “Oh coisa boa! Chupa essa manga Fervenda Rivotril”, ironizou outro. “Tadinha, temos que ter compaixão! Muitas luz e amor para Fernanda!”, escreveu um terceiro. “Hoje entendendo pq essa mulher foi deixada pelo marido”, apontou mais um.



Fernanda também teve uma crise de choro ao ouvir uma música de Djavan, indo mais cedo para o quarto Gnomo. Ela se incomodou com a cantora Ivete Sangalo por pedir para ser derrubada por Beatriz Reis, com a produção por não escolher as melhores fotos para a decoração da festa, com Sabrina Sato e por aí vai.



A participante e os aliados chegaram a se reunir no quarto, falando mal das Fadas. No entanto, em meio às reclamações, a filmagem saiu do ar. Em seguida, todos voltaram pra festa. A confeiteira já estava de cara limpa, sem maquiagem. Ou seja, provavelmente a produção interviu para que os brothers aproveitassem o evento.