Virginia Fonseca e Gabi BrandtFoto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 11:03

As influenciadoras Virginia Fonseca e Gabi Brandt estão enfrentando um processo movido por uma seguidora. A jovem teria se sentido prejudicada pela não entrega de produtos anunciados pelas famosas nas redes sociais. A ação alega danos morais e materiais relacionados a óculos da marca BC Comércio de Acessórios.



Segundo revelado pela colunista Fábia Oliveira, a seguidora comprou os óculos após ver os produtos sendo divulgados pelas influenciadoras. Porém, ela nunca recebeu o item adquirido. Diante disso, ela decidiu entrar com um processo judicial contra a marca e as blogueiras responsáveis por anunciar os acessórios.



Na ação, a seguidora solicita a entrega dos seis óculos comprados e, caso não ocorra, requer uma indenização de R$ 168,52 por danos materiais. Além disso, ela busca uma compensação de R$ 50 mil por danos morais, sendo R$ 10 mil de cada um dos réus, incluindo Virginia e Gabi.



De acordo com os documentos do processo, a compradora relata que adquiriu os óculos para o Dia das Mães e que a empresa não cumpriu o prazo de entrega. Ela também menciona que as tentativas de cancelamento do pedido não foram atendidas pela marca.



Os anúncios feitos pelas influenciadoras estão anexados ao processo. Virginia e Gabi alegam que apenas foram contratadas para promover os acessórios e não tinham responsabilidade sobre a entrega dos produtos. No entanto, a compradora rebate que confiou na recomendação das blogueiras.



A defesa de Virginia destaca que a influenciadora informou aos seguidores que não mantém mais vínculos com a marca de óculos. Vale destacar que esse não é o primeiro processo enfrentado por ela relacionado à empresa. Assim, demonstrando um histórico de questões judiciais envolvendo os produtos da marca.