Bella Campos e Vini Jr. se aproximam e web aponta novo affairFoto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 10:49

Neste domingo (24), os internautas ficaram atentos a uma interação peculiar entre Bella Campos e o jogador Vini Jr. nas redes sociais. A atriz compartilhou um carrossel de fotos dos últimos dias, onde se destacava a blusa do Real Madrid, clube do jogador. E o atleta fez questão de comentar a publicação.

Chamando a atenção dos seguidores, Bella postou uma série de cliques de sua estadia em São Paulo, muitas com a camisa do clube espanhol presente no visual. O jogador Vini Jr. também notou a frequência em que o manto do time internacional apareceu e, não resistindo, deixou um comentário. "Madrid", escreveu ele, seguido de um emoji de coração.

O mero comentário do jogador já despertou rumores sobre um possível relacionamento entre os dois. Os fãs começaram a especular sobre um suposto romance: "Nova contratação para a temporada", brincou um internauta. "Ele ataca novamente", apontou mais um. "Você e Bella dariam um casalzão", destacou mais uma.

A atriz Bella Campos está solteira desde agosto do ano passado, quando surgiram rumores de traição por parte de MC Cabelinho. Desde então, ela tem sido alvo de boatos sobre possíveis relacionamentos. Inclusive, um breve envolvimento com o ator Lucas Leto, em janeiro deste ano, após serem vistos juntos no Ensaio da Anitta, em Salvador.