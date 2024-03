João Guilherme muda o visual - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 21:16 | Atualizado 25/03/2024 21:17

Após curtir o Lollapalooza ao lado de Bruna Marquezine, João Guilherme surpreendeu os fãs na tarde desta segunda-feira (25) ao exibir seu novo visual nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, o ator surgiu com os cabelos compridos e sorriu para a selfie. "Boa tarde", escreveu na legenda ao exibir a mudança capilar.

A foto viralizou e muitos internautas compararam João com personagens de filmes famosos. "Ele está parecendo aquele príncipe do Shrek", disse uma. "Ficou parecendo o Salsicha do Scooby Doo", afirmou outro. "Tá parecendo o ator Heath Ledger", comparou uma terceira.

No último domingo (24), João Guilherme foi flagrado curtindo o show de Omar Apollo no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ao lado de Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas. Em janeiro, João e Bruna levantaram suspeitas de um affair após serem fotografados de mãos dadas em uma praia de Fernando de Noronha.