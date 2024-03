Anitta relembra 'cantada' de motorista que a assustou na Escócia - Reprodução/Instagram

Anitta relembra 'cantada' de motorista que a assustou na EscóciaReprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 17:21

Em conversa com os fãs nas redes sociais, Anitta contou nesta segunda-feira (25) sua experiência viajando sozinha pela Europa. A cantora revelou que recebeu uma cantada que a deixou assustada na Escócia.

A artista relatou que o caso aconteceu após ela realizar o sonho de ir para uma balada completamente sozinha. Quando deixou o local, encontrou um taxista que a elogiou, o que deixou Anitta com medo. "Eu fui pra Escócia e Groenlândia, era meu sonho viajar sozinha, sempre quis fazer isso. Um sonho de Larissa, não tem nada haver com a Anitta. Uma viagem completamente diferente", explicou.

"Tem várias coisas engraçadas que aconteceram nessa viagem, porque estar sozinha não é tão fácil assim. A gente quando é mulher lembra disso", destacou.

"Por exemplo, teve um dia que eu fui para uma balada na Escócia sozinha Eu estava lá dançando sozinha na balada e resolvi ir embora. Tinha um táxi na frente e quando eu andei em direção ao taxista, ele falou assim: 'Meu Deus, você é muito linda'. E eu falei: 'Ai moço, agora eu estou com medo de pegar esse táxi. Agora vou pegar esse táxi sozinha, meu hotel ficava no meio do mato porque eu não queria ficar no meio da cidade", afirmou.

De acordo com a artista, ela só se sentiu segura quando ligou para o pai e ficou na ligação até chegar no hotel.