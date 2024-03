Samara Felippo e Leandrinho Barbosa - Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 12:47

A atriz Samara Felippo revelou em um vídeo nas redes sociais, a batalha judicial que vem travando contra o jogador e ex-marido Leandrinho Barbosa. Porém, há muitos pontos que ainda não foram detalhados pela famosa. O caso, que vem se arrastando há 10 anos na Justiça, envolve violência patrimonial e suposto golpe financeiro do atleta.

Conforme documentos obtidos pelo jornalista Leo Dias, o processo revela que a dívida de Leandrinho com Samara ultrapassa R$ 11,7 milhões. No acordo inicial, Leandrinho se comprometeu a vender um imóvel avaliado em R$ 5 milhões para quitar uma dívida de R$ 3,4 milhões com Samara. Porém, o jogador de basquete não pagou o valor que, com correção monetária e juros, chegou ao montante atual.

A atriz afirma ter sido enganada pelo ex-marido, que não cumpriu com os acordos firmados em relação à divisão de bens após o término da união estável em 2014. Além de não honrar o compromisso, o atleta alegou problemas econômicos após o fim de seu contrato com a NBA e a desvalorização do imóvel.

No entanto, Samara acusa o ex-marido de má-fé e descumprimento do acordo judicial, buscando o pagamento da dívida e o reconhecimento dos prejuízos causados. A atriz iniciou o cumprimento de sentença em 2016, após Leandrinho não realizar os pagamentos acordados, alegando também que o ex-marido vendeu imóveis sem sua autorização.

Samara Felippo e Leandrinho Barbosa são pais de Alicia, de 14, e Lara, de 10 anos, e a mais velha agora vive com o pai nos Estados Unidos. A disputa milionária entre o ex-casal segue na Justiça. Enquanto a atriz busca reparação pelos danos financeiros, o ex-jogador de basquete tenta justificar o não pagamento.