Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 12:12 | Atualizado 25/03/2024 12:50

Desde que iniciou um processo contra seu ex-marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann vem enfrentando diversos desafios. No entanto, a apresentadora decidiu focar em sua felicidade e vive agora um relacionamento com Edu Guedes. Este colunista descobriu com exclusividade que o novo casal não tem chamado atenção apenas da mídia, mas vem despertando interesse das marcas!

Enquanto compartilham momentos adoráveis nas redes sociais, Ana e Edu estão prestes a protagonizar uma campanha publicitária de peso. Fontes revelaram que eles estão próximos de fechar um contrato milionário com uma grande loja de departamentos.

Conforme relatos obtidos pela coluna, as negociações estão em andamento, e a expectativa é que a publicidade seja lançada em alguns meses. Afinal, o foco da caminha é o Dia dos Namorados e a popularidade do novo casal é que teria atraído a atenção da marca renomada.

Embora tenha sido contatada pela coluna para comentar sobre, a assessoria de Ana Hickmann não se pronunciou até o momento. Parece que tanto a equipe da apresentadora quanto a de Edu Guedes mantém silêncio sobre o assunto.