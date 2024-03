Suzane Von Richthofen e o irmão, Andreas, durante enterro dos pais em 2002 - Reprodução / Divulgação: Folhapress

Irmão de Suzane ex-Richthofen ressurge e choca país: ‘Largado’



Por meio de uma reportagem com recorde de audiência, foi revelado o paradeiro do jovem que perdeu os pais



O paradeiro do irmão de Suzane ex-Richthofen, Andreas Richthofen, foi revelado neste domingo (24). Uma reportagem detalhou o estilo de vida atual do rapaz, de 36 anos, e chocou o Brasil. Isso porque, conforme as imagens, o jovem vive em local aparentemente abandonado e sem qualquer regalia da sua antiga vida.



Alcançando sua maior audiência na RedeTV! no Ibope, Geraldo Luís surpreendeu o público ao apresentar uma reportagem sobre Andreas Richthofen. Segundo exibido pelo comunicador, o rapaz está magro e com cabelos longos e desarrumados. Além disso, ele surge nas imagens com o aspecto de um "andarilho".



Enquanto alguns internautas criticavam o que chamavam de "assédio" a Suzane Richthofen, a reportagem de Geraldo Luís evidenciou que há outra vítima. Na tragédia familiar, o irmão mais novo é quem continua sofrendo as consequências do crime cometido por Suzane.



Conforme a reportagem, Andreas Richthofen vive de forma isolada. Ele teria andando mais de 15 km a pé de sua casa até o local onde vive atualmente. O jornalista também revelou que o rapaz não quis dar entrevista para o programa. “Magro, barbudo, largado, o menino que era o prodígio da família”, descreveu o apresentador do “GeralDoPovo”.