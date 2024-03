Fernanda expõe Buda para Pitel: 'Incansavelmente investindo em você' - Foto: Reprodução

Publicado 25/03/2024 09:48

Um diálogo entre Fernanda e Pitel tomou as redes sociais neste domingo (24), com a confeiteira alertando a amiga sobre as investidas de Lucas Buda no jogo. O discurso da niteroiense levantou preocupações sobre as intenções do capoeirista dentro da casa. Afinal, fora do BBB 24 o interesse do ex de Camila Moura na jovem já é conhecido.

"Ele está incansavelmente investindo em você", destacou Fernanda, tentando avisar a amiga sobre o que estaria acontecendo. “Lá fora ele continua sendo um cara foda, aqui dentro, pra mim, não é. Mas eu já vi que pra você ele é e você pra ele também. E ele é insistente em puxar jogo com você”, declarou.

A niteroiense também observou que a amiga, por vezes, reforça o comportamento do capoeirista com suas reações. “Eu tenho até reparado que você faz brincadeiras do tipo: ‘Vê se me erra’, ‘Larga de mim’. Então, assim, você está até reforçando o fato dele ficar indo atrás de você o tempo todo”, explicou.

Nas redes sociais, o diálogo entre as participantes rendeu: “Fernanda pode ter vários defeitos, mas ela tá vendo que ele pode queimar as duas e tá certa em alertar sobre ele”, reparou uma internauta. “O que a Fernanda não sabe (risos) é que o Buda tá se aproximando da Pitel faz um tempão e não é por jogo”, apontou outro. “Essa conversa da Fernanda foi um tapa na cara das pessoas que julgam ela aqui fora”, disse mais uma.