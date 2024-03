Maiara fala sobre processo de emagrecimento - Reprodução/Instagram

Maiara fala sobre processo de emagrecimento Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 13:12 | Atualizado 25/03/2024 13:13

Maiara, da dupla com Maraísa, fez uma transmissão ao vivo para exibir seu treino para os seguidores. Mas sua aparência física na live chamou mais atenção do que sua dedicação aos exercícios. Fãs expressaram preocupação com a cantora, que teria emagrecido significativamente após procedimentos estéticos, levantando questões sobre sua saúde.



Em uma publicação que viralizou nas redes sociais, é possível ver a cantora fazendo alguns agachamentos com a ajuda de seu personal trainner. Porém, a consistência da famosa nos exercícios não foi o que impressionou os usuários. Na verdade, o seu corpo é que vem dando o que falar.



Nos comentários, fãs questionam o novo corpo da famosa. “Quem quiser me julgar pode julgar, mas esse físico dela pra mim não tão saudável, coisa estranha”, apontou um internauta. “Ela tá é doente?”, perguntou outra. “Mano a mulher só tem cabeça agora”, reparou um terceiro. “Ela está muito diferente e não vejo magreza saudável”, opinou mais uma.



Houve também quem defendesse a famosa e seu novo estilo de vida. “As próprias mulheres caindo matando nela, o que importa é ela está se sentindo bem”, refletiu um seguidor. “Se você está gordo as pessoas vão te criticar, se você está magro ou MUITO magro as pessoas também vão criticar. Mas nunca vão perguntar se vc está bem ou não, isso é fato, não existe o corpo perfeito”, enfatizou outra.





Vale destacar que, além da rotina de exercícios, Maiara realizou diversos procedimentos estéticos para emagrecer. “Emagreci uns 30 quilos. Bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas 30 vezes”, revelou a sertaneja durante entrevista ao programa The Noite para o apresentador Danilo Gentili.