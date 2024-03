Apresentadora da Globo faz críticas a Daniel Alves - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 16:45

A apresentadora da TV Globo, Jéssica Senra chamou atenção dos telespectadores ao fazer críticas a Daniel Alves nesta segunda-feira (25). Ao vivo, a jornalista se dirigiu ao jogador de futebol como "estuprador" ao noticiar que o atleta pagou a fiança de 1 milhão de euros e deixou a prisão na Espanha.

"Olha minha gente, o jogador Daniel Alves, alias, jogador não, porque ele não está na condição de jogador. O estuprador condenado Daniel Alves pagou a fiança no valor de 1 milhão de euros, isso equivale aproximadamente R$ 5,4 milhões, o valor é irrisório diante do patrimônio que ele tem e vai ser solto pela Justiça espanhola", declarou Senra no trecho do jornal Bahia Meio Dia.

Nos comentários, os internautas elogiaram a declaração da apresentadora. "Perfeita. Não tô entendendo essa "proteção" para não chamar ele do que ele é: estuprador", disse um. "Certíssima, foi julgado e condenado! Ela não errou", elogiou outra. "A sensatez dela deveria se espalhar pelo menos pelo Brasil. Sempre coerente e necessária", afirmou uma terceira.