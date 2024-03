Johnny Massaro mostra reunião do elenco da Malhação 2007/2008 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 18:44

O ator Johnny Massaro deixou os seguidores nostálgicos ao compartilhar registros de uma reunião do elenco da temporada 2007/2008 da "Malhação", da TV Globo.

Em uma galeria de fotos publicadas no Instagram, o artista posou ao lado de Sophia Abrahão, Caroline Figueiredo, Mariana Molina e Mariah de Moraes na festa de aniversário de Nathalia Dill.

"Certas coisas insistem no tempo", escreveu Johnny na legenda. "Eternos amores de Malhação (2007/2008, só pra registrar)".

Os fãs da novela se derreteram com o registro do elenco reunido. "Muito nostalgia quando vejo esses rostos juntos. Passa um filmão na cabeça, as questões da juventude, autoestima, aceitação que eram trabalhadas. Bom demais ver que esse carinho segue e essa união também", disse um. " que reunião maravilhosa! Podia ter toda hora, muito legal ver que a amizade de vocês continua até hoje. Muito amor, muito axé", afirmou outro. "Que encontro maravilhoso! Vocês marcaram a história de malhação!", declarou uma terceira.