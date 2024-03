Sammy Sampaio sofre acidente doméstico - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2024 19:04 | Atualizado 25/03/2024 19:13

A equipe de Sammy Sampaio confirmou na noite desta segunda-feira (25) que a influencer sofreu um acidente doméstico e caiu de costas de uma altura de um metro. Ela fraturou a bacia e a mão durante a queda.

De acordo com informações do Instagram "Let's Gossip", Sammy brincava com o filho Jake, fruto de seu da página, a influenciadora fraturou a bacia e a mão. antigo casamento com Pyong Lee, e caiu de costas de uma altura de 1 metro. Ainda segundo informações

No Instagram, a equipe da influencer está hospitalizada. "Confirmamos o acidente da Sammy com familiares e pedimos suas orações. Estamos aguardando mais informações desde de manhã. Logo atualizamos melhor vocês... Orem pela nossa irmã", diz a nota.

