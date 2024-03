Isis Valverde se prepara para estrear seu primeiro filme internacional - Foto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 10:42

Isis Valverde está prestes a conquistar um marco em sua carreira, com sua estreia no cinema internacional. As filmagens de seu primeiro longa-metragem fora do Brasil foram concluídas em Ohio, nos Estados Unidos. A produção, intitulada “Alarum”, contará com grandes nomes como Sylvester Stallone e Scott Eastwood.



Além de atuar, Isis revelou em entrevista à revista "Elle Brasil" seus planos como roteirista, produtora e empresária. “Vou produzir minha primeira série, que também pode ser um filme, ainda não sei, e estou desenvolvendo outra produção. Ambas serão roteirizadas por mulheres”, começou ela, animada.



A artista aproveitou para destacar a relevância de trazer vozes femininas para a indústria cinematográfica. “Acho muito importante ter vozes femininas escrevendo histórias, diversificar e trazer outros olhares. Para completar, decidi que também seria empresária e comecei a desenvolver a minha marca”, concluiu.



A mudança para os Estados Unidos em 2022 marcou uma nova fase na vida de Isis, trazendo desafios e oportunidades. Apesar das dificuldades com a língua, ela persistiu. Na época, enfrentando nervosismo, ela revelou que quase não conseguiu ficar de pé durante um monólogo, mas a plateia aplaudiu a atriz.