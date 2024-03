Wanessa volta atrás e apaga vídeo sobre racismo: 'Sei quem sou' - Foto: Reprodução

Wanessa volta atrás e apaga vídeo sobre racismo: 'Sei quem sou'

26/03/2024

Após o incidente envolvendo Davi Brito e MC Bin Laden no BBB 24, que se tornou uma briga descontrolada, Wanessa Camargo resolveu se pronunciar. Na verdade, a ex-sister revisou sua declaração anterior sobre racismo estrutural, excluindo o post. Em seguida, ela compartilhou um novo pronunciamento, destacando a importância de permanecer fiel a si mesmo. A publicação causou polêmica na web.



A filha de Zezé Di Camargo enfatizou a importância de reconhecer sua própria verdade. “Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você! Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos!”, começou.



A cantora ressaltou a necessidade de auto aceitação e evolução contínua. “Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar, teremos a chance de aprender e evoluir! Somos todos, todos filhos do mesmo Pai e ninguém é melhor ou mais amado”, enfatizou.



Por fim, ela desejou que ninguém desacreditasse de si próprio, dando a entender que fez o mesmo. “Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar! Onde tiver dor, que possamos trazer a cura! Volto pra mim e sei quem sou! Nunca duvide de quem és!”, encerrou.



Apesar da mensagem reflexiva, a publicação de Wanessa não foi bem recebida pelos internautas. “Será que ela se arrependeu de ter pedido desculpa?”, perguntou um usuário. “ELA CANSOU DO PERSONAGEM”, afirmou outro. “Entrou no BBB cancelada, saiu cancelada e continuará cancelada”, apontou uma terceira. “Rapaz, o Davi deu gatilho nela até ela estando fora da casa?”, brincou mais um.