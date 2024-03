Maira Cardi - Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 12:51 | Atualizado 26/03/2024 13:32

A influenciadora Maíra Cardi e sua Cura Você Consultoria agora enfrentam mais uma ação judicial. Desta vez, uma mulher desempregada decidiu processar a famosa após se sentir lesada pelas promessas não cumpridas do curso, mantendo sua identidade preservada.

A colunista Fábia Oliveira trouxe à tona o caso, em que a autora do processo relatou ter se identificado com Maíra sobre abusos em relacionamentos e dificuldades. Porém, após adquirir o programa de treinamento em maio de 2021, ela se decepcionou ao perceber que as promessas de retorno financeiro não se concretizaram.

O curso, anunciado como uma forma de transformar dificuldades em prosperidade financeira, prometia retornos monetários expressivos já no primeiro mês. Assim, sem necessidade de investimentos adicionais. No entanto, ainda segundo a jornalista, a autora pagou R$ 996 pelo treinamento e logo percebeu que as estratégias oferecidas eram superficiais e facilmente encontradas gratuitamente na internet.

Com 917 dias desde as promessas feitas, a autora do processo calculou prejuízos de R$ 229,25 mil em lucros não obtidos, além do valor investido no curso. No total, incluindo R$ 66 mil de danos morais, ela busca uma indenização de R$ 296,246 mil. Vale lembrar que este caso não é a única polêmica envolvendo Maíra Cardi e o Cura Você que tornou-se uma batalha judicial.