Yasmin BrunetFoto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 13:20 | Atualizado 26/03/2024 13:29

A Globo está avaliando a possibilidade de integrar Yasmin Brunet, ex-participante do BBB 24, em futuros projetos da emissora. Visando aproveitar sua popularidade, a Vênus Prateada ainda não pretende abrir mão da filha de Luiza Brunet. Embora não haja planos para transformá-la em atriz por enquanto, a ideia é explorar seu potencial em outras áreas.



Conforme informações da Folha de São Paulo, a proposta para a influenciadora inclui projetos relacionados à moda e comportamento, considerando seu impacto como figura pública. Além de produtora de conteúdo, a ex-sister é uma empreendedora de sucesso, sendo proprietária de uma marca de produtos de beleza bem-sucedida. Não, a loira não é apenas a ex-mulher do surfista Gabriel Medina.



Dessa forma, a ex-BBB pode participar de projetos do GNT. O canal está passando por reformulações em sua programação, ou seja, é possível especular a entrada da influencer. Yasmin Brunet já teve uma experiência na emissora, atuando em "Verdades Secretas" (2015), de Walcyr Carrasco. Vale destacar que, embora a Globo não considere um papel para a influencer, ela deseja explorar mais oportunidades como atriz.



A trajetória de Yasmin no BBB 24 foi marcada por altos e baixos, desde a superação do primeiro paredão até sua eliminação com uma alta rejeição do público. Durante sua estadia na casa, destacou-se pela rivalidade com Davi Brito, forte amizade com Wanessa Camargo, reconciliação com Vanessa Lopes e entre outras situações e contextos marcantes do reality show.