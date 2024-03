A cantora Gal Costa morreu no dia 9 de novembro aos 77 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 11:54

Gabriel Costa, filho da lendária cantora Gal Costa, surpreendeu ao revelar que só soube do câncer da mãe após sua morte, em 2022. O jovem, que completou 18 anos recentemente, compartilhou sua perplexidade com a notícia. Assim, destacando que foi o último a ser informado sobre a condição de saúde da artista.



Em uma entrevista ao jornal O Globo, o rapaz detalhou sua falta de conhecimento sobre a saúde da mãe em seu leito de morte. "Eu não sabia que ela estava doente, com câncer e com complicações no pulmão. Só fui saber quando saiu a notícia. E fui o último a saber disso", revelou Gabriel Costa, com informação sendo reafirmada por Luci Vieira Nunes, sua advogada.



A causa oficial da morte de Gal Costa foi um "câncer agressivo na região do nariz", conforme declarado pela defesa de Wilma Petrillo, viúva da cantora. Nos prontuários médicos do hospital Albert Einstein também constam "infarto agudo do miocárdio, neoplasia maligna da cabeça e pescoço". Porem, o filho da artista contesta essa versão, alegando que sua mãe foi encontrada "subitamente" pela parceira e questionando as circunstâncias do óbito.



Diante das incertezas em torno do falecimento da mãe, Gabriel solicitou recentemente a exumação do corpo de Gal Costa. Ele busca uma "avaliação definitiva" sobre o caso, pois acredita que a situação é "misteriosa" e deseja entender como sua mãe veio a falecer.



Além do pedido de exumação, o jovem deseja transferir os restos mortais de Gal Costa para um cemitério em São Paulo. Assim, a artista poderá ser enterrada ao lado de sua mãe, Mariah Costa Penna, conforme seu desejo em vida. Vale destacar que Wilma Petrillo, esposa da cantora, defende sua relação de 30 anos com a artista e afirma que a união estável entre elas é "inquestionável".