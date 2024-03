Após críticas, Maiara revela que seguirá emagrecendo: 'Reduzir mais' - Foto: Reprodução

Maiara, conhecida pela dupla sertaneja com Maraisa, abriu o jogo sobre seu recente emagrecimento. Após surgir em fotos ostentando uma forma consideravelmente mais esbelta, a cantora foi bombardeada com críticas e apelos sobre sua saúde. Nas redes sociais, ela explicou sua visão sobre o corpo e o fato de ainda não estar satisfeita com a nova aparência.



Durante uma live, nesta terça-feira (26), Maiara enfatizou a importância de se sentir bem consigo mesma. "É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu 'gostosa' é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável”, começou ela.



A famosa deixou clara a sua visão de um corpo perfeito, dentro dos próprios padrões. “Se falar 'vamos encher esse corpo de músculo, não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54m. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda", revelou.



Descrevendo seu processo como uma "operação de guerra", detalhou seus procedimentos estéticos. "Tem dois anos. Fiz uma lipo, e depois de seis meses troquei as próteses dos meus seios porque estavam viradas e já não condiziam com meu corpo", detalhou.

Com 35kg a menos e atualmente pesando 47kg, Maiara encorajou seus seguidores a seguirem o mesmo caminho. "Estou aqui para dizer que você é capaz. É muito fácil para magro falar. Ninguém fala de quem nasceu magro. É porque eu sou um milagre mesmo. Eu sou superação. Ainda não estou satisfeita. 'Ah, é porque tem dinheiro'. Não é!", concluiu.