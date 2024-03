Filho de Anderson Leonardo faz homenagem para o pai, que segue internado - Foto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 12:12 | Atualizado 26/03/2024 12:24

O filho do cantor Anderson Leonardo, do Molejo, emocionou os seguidores ao prestar uma tocante homenagem ao pai. Nas redes sociais, Leozinho Bradock, como é conhecido, destacou a importância do artista em sua vida e expressou seu amor pelo músico.



Em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (25), o rapaz se declarou para o pai. "Não é sobre o cara que vocês conhecem por ser bom de repertório, e muito menos o artista insubstituível que ele de fato é. É sobre a minha direção de vida, sobre ser um filho 'rebelde', sobre amar o meu pai. Sem mais!", compartilhou o jovem multitalentosos em termos musicais, assim como o pai.



O cantor de 51 anos encontra-se internado em estado grave no Hospital Unimed-Rio, diagnosticado com um câncer inguinal raro. Segundo boletim médico, divulgado nesta terça-feira (26), Anderson está sob cuidados intensivos, sem previsão de alta no momento. O famoso segue internado em estado grave.



"O paciente Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências inspirando cuidados médicos sem previsão de alta por ora", detalhou o médico João Paulo Fogacci de Farias, responsável pelo tratamento do músico e pela assinatura do boletim médico.