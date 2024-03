Davi e MC Bin Laden brigam no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 16:05

O Sincerão do BBB 24 rendeu diversas discussões após a edição ao vivo na última segunda-feira (25) e quase acabou em expulsão. Davi e MC Bin Laden brigaram e sobrou até para os Dummies da casa.

Toda a confusão começou com um bate-boca entre o funkeiro e Matteus, aliado de Davi. O baiano tentou acalmar os ânimos, mas se incomodou ao ver o cantor debochar do amigo.

Davi e Bin começaram a trocar ofensas e os dois baterem de frente, resultando em uma ‘quase agressão’. O músico chega a incentivar o motorista de aplicativo: “Vai, bate! Quer dar cabeçada? Dá cabeçada”. Os participantes precisaram interferir, Lucas Henrique chegou a segurar o cantor para que não houvesse agressão física e até caiu na tentativa de impedir o aliado de gerar uma briga ainda maior. “Pode vir, traidor!”, declarou Davi em outro momento.

Durante a discussão, Boninho precisou interferir e deu uma bronca nos brothers. “Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou”, admitiu o Big Boss.

“Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se…”, completou o diretor do programa.

Apesar das imagens transmitidas pelo Globoplay não mostrarem agressão física entre os dois, o próprio Boss confessou: eles passaram do ponto. Os dois instigaram o começo de uma briga, eles precisaram ser separados por outros brothers (que ocasionou a queda de Lucas Henrique!) e ser arrastados para longe um do outro para se acalmarem, o que não funcionou em diversos momentos, e eles voltaram a trocar ofensas cara a cara. Até os Dummies que ainda estavam no jardim da casa sinalizaram para a briga acabar.

Vídeo da briga completa entre Davi e Bin Laden pic.twitter.com/rnLEoESUF9 — Manaus Pop (@manaus_pop) March 26, 2024

De acordo com cláusulas do contrato do BBB 24 que foram divulgadas pelo colunista Gabriel Perline, do IG Gente, os dois quebraram outra regra do programa. “O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Nesse sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma”.

A briga pode não acabar em expulsão, já que não houve agressão. Para um jogo de convivência funcionar, é necessário uma punição para dar o exemplo e acabar com o incentivo a qualquer confronto físico dentro do jogo nessa e em futuras temporadas.