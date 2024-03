Jornalista do SBT é empurrado por segurança ao tentar entrevistar Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 17:33 | Atualizado 26/03/2024 20:26

O jornalista Fofoquito, do programa "Fofocalizando", do SBT, foi agredido por seguranças ao tentar entrevistar Bruna Marquezine e Sasha Meneghel no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último domingo (24).

As duas deixavam o estande de um dos patrocinadores do festival de música quando foram abordadas pelo repórter. No entanto, os seguranças não deixaram que ele se aproximasse para entrevistá-las.

O momento foi registrado pelos cinegrafistas do programa. "Não é assim não, tem que ter educação pô", declarou o repórter, ao ser empurrado pela segurança do evento. Confira abaixo:

No vídeo, é possível ver Bruna e Sasha apenas cumprimentando o jornalista. Ao final da gravação, uma pessoa da equipe pediu para que ele não se aproximasse da pois Marquezine "estava muito nervosa".

"Fui empurrado pelos seguranças", escreveu Fofoquito na legenda. "Agora me fala, pra que tudo isso de segurança?".