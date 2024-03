Bianca Comparato comenta participação em 'Grey's Anatomy' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 18:40

Bianca Comparato empolgou os brasileiros ao revelar que estará no elenco do terceiro episódio da 20ª temporada da série "Grey's Anatomy". A artista revelou que era fã da série e a acompanhou durante sua adolescência.

Na trama, a artista vai interpretar a brasileira Maria Flor, que será atendida no famoso Hospital Memorial Grey Sloan. "É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh", declarou ao Gshow citando a atriz que viveu a Dra. Cristina Yang.

Bianca Comparato com o ator Harry Shum Jr em 'Grey's Anatomy' Reprodução/Instagram

De acordo com a artista, que já estrelou produções como a série "3%", o convite para participar da série aconteceu no final do ano passado. "Eles tinham essa personagem brasileira e eu gravei em janeiro. Agora, estou aqui em Los Angeles e na quinta-feira vou ver o episódio junto com o elenco", afirmou.

"O mais legal de participar foi sentir que pude contribuir para abrir ainda mais caminhos para colegas, atores brasileiros, e representar nossa cultura e nosso país", completou.