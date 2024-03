Arthur Aguiar opina favoritismo de Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 26/03/2024 16:51

Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, participou do programa “Mesacast BBB”, da Globoplay, na última segunda-feira (25) e reconheceu o favoritismo de Davi no BBB 24. No entanto, o ator não considera o motorista de aplicativo um bom jogador.

De acordo com a análise do ex-brother, o baiano não cria grandes estratégias no jogo e também não se destaca nas provas. "Eu acho que ele é o favorito sim, acho que ele foi muito perseguido, acho que jogar roupa na piscina passou do limite", afirmou o artista, citando o episódio envolvendo Leidy Elin.

Ainda segundo Arthur, o fato de Davi ter sido perseguido no jogo, favoreceu a narrativa de campeão e fortaleceu a imagem do brother entre o público. "Pegaram muito no pé dele", apontou.

"Eu, Arthur, não acho que ele é um jogador. Jogador, para mim, é um cara que pensa em estratégias, que faz jogadas, ganha provas. Ele não fez nada disso até agora, ele não fez nenhuma jogada para se livrar do paredão, para botar alguém, não ganhou nenhuma prova", explicou.

Apesar das críticas ao jogo de Davi, Arthur defendeu que o participante merece ganhar a edição. "Acho que ele merece ganhar, pela narrativa de toda a dinâmica que o programa se desenvolveu. Acho que merece ganhar, mas não acho que seja um jogador. Isso não diminui a vitória dele, só são coisas que são", concluiu.