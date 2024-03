Leidy Elin conquista o 'Poder Curinga' e indicará alguém ao Paredão - Reprodução / TV Globo

Leidy Elin conquista o 'Poder Curinga' e indicará alguém ao ParedãoReprodução / TV Globo

Publicado 27/03/2024 08:37

Na noite desta terça-feira (26), Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 no 14º Paredão da edição, conquistando 88,33% da média de votos. A ex-sister foi seguida por Davi, com 6,76%, MC Bin Laden ficou em terceiro lugar, com 3,84%, e Matteus foi o menos votado, com 1,07%. Mas fora do reality show, é fato que o motorista ganha em outra porcentagem, a de seguidores e fãs.



Após a eliminação, a ex-sister descobriu o ranking de seguidores dos brothers e sua reação divertiu a web. No Bate-Papo BBB, o apresentador Ed Gama revelou: "Davi tá com 8 milhões de seguidores, a Bia com 4.4 milhões, a Isabelle 3.2, a Alane 2.9 e o Mateus 2.3. Você falou algumas vezes que se o Davi fosse o favorito, você tava ‘lascada’. E agora vendo esse ranking, o que você acha?", perguntou.



"Eu fiquei lascada", afirmou Leidy Elin. "Davi é o campeão do BBB, eu já suspeitava disso desde o começo, mas eu não vou contra o que eu sinto, não tem como ir contra o que eu sinto lá dentro", refletiu a ex-participante. Ela destacou a diferença de perspectiva entre o confinamento e o mundo exterior.



“Realmente lá dentro [do confinamento] a gente tem outra visão de tudo, lá dentro não é igual ao que fora, gente, sério, real, é outra visão. Parece que eu tô em outro BBB, parece que é outra coisa”, destacou ela, aparentemente sem qualquer arrependimento do seu jogo durante o reality show.