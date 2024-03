Virginia ganha surpresa de Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 22:07

Virginia Fonseca foi surpreendida nos bastidores de seu novo programa para o SBT, “Sabadou com Virginia”, com um presente especial de Zé Felipe. Os dois estão completando três anos de casados nesta terça-feira (26).

A influencer recebeu no camarim um buquê de flores e uma caixa repleta de itens de café da manhã, fotos dos dois juntos ao longo do relacionamento e uma carta.

"Encerrando as gravações, olha o que eu recebi, flores e... tem cartinha, será?", declarou a influencer ao abrir a caixa de presentes. "Completamos três anos de muito amor e cumplicidade. Obrigada minha gata por tudo que faz por mim e por nossas filhas", diz o recado do músico.

"Obrigada amor, Zé Felipe! Amanhã vamos comemorar nossos três anos de casados", escreveu Virginia na legenda do vídeo.

Pouco depois, Virginia abriu um álbum de fotos de momentos ao lado do marido e comemorou a data especial. "Só consegui parar agora e claro que não deixaria de postar algo sobre nossos 3 anos de casados! Comemorar essa data me faz refletir muito sobre como Deus é maravilhoso pra mim… Nem no meu melhor sonho eu me imaginava comemorando 3 anos de casada com o amor da minha vida, com 3 filhos e tudo isso com apenas 24 anos…", declarou na legenda.

"Ainda temos MUITO MAIS anos pra viver e isso que me deixa muito muito muito feliz e grata! Temos uma vida inteira pela frente e eu peço a Deus que abençoe nossa relação, que nos livre de todo mal e que nos dê sabedoria e discernimento pra lidar com tudo, para criar nossos filhos JUNTOS, dando muito beijo duplo, abraços, danças, risadas…", prosseguiu.

"Eu sou grata a Deus por ter colocado você em meu caminho Zé e sei que se não fosse você, eu não seria 1/3 da Virginia que sou hoje! Obrigada pela nossa união, obrigada por ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor pessoa!!! Eu te amo e que venham mais 30, 60 anos juntos, que só a morte nos separe, amém!! Te amo Zé Felipe e amanhã vamos curtir nosso dia", completou.