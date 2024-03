Após melhora, Anderson Leonardo é sedado e apresenta quadro delicado - Foto: Reprodução

Após melhora, Anderson Leonardo é sedado e apresenta quadro delicadoFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 10:52 | Atualizado 27/03/2024 10:53

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está enfrentando um quadro delicado de saúde devido a um câncer raro. A doença levou o músico a seguir internado após uma breve melhora, conforme relatado pelos outros integrantes do grupo durante o programa "Encontro" nesta quarta-feira (27).



Anderson Leonardo deu entrada no hospital no último domingo (24), inconsciente. Segundo Andrezinho, colega de banda, Anderson apresentou uma breve melhora, mas precisou ser sedado novamente devido à agitação. A assessora de imprensa do cantor, Andreia Assis, relatou que ele acordou animado, chegando até a cantar no hospital, mas posteriormente precisou ser sedado novamente.



“Ele [Anderson Leonardo] teve uma melhora que até nos animou também. Ele acordou, cantou, falou, cantou, falou com as pessoas, brincou”, enfatizou o músico. “Depois foi sedado novamente, porque ficava muito agitado como os médicos, noticiários. Todo mundo [do grupo] foi lá no quarto e viram ele”, contou.



Vale destacar que, apesar da gravidade da situação, o Molejo decidiu continuar com suas apresentações durante a internação de Anderson, seguindo seu desejo. O músico teria demonstrado interesse em manter a banda em atividade e segue recebendo o carinho do público de longe.