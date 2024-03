MC Bin Laden - Reprodução/Globo

MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 09:34 | Atualizado 27/03/2024 09:35

Na madrugada desta quarta-feira (24), MC Bin Laden, recém-saído da berlinda, tentou mais uma vez conquistar Giovanna no BBB 24. Mesmo confiante após sua vitória no paredão, o cantor não teve sucesso em seu flerte com a nutricionista, que já havia rejeitado avanços anteriores.



Durante uma conversa na área externa da casa, Bin Laden lançou uma cantada ousada para Giovanna: "Quer uma língua emprestada?", perguntou ele em tom de brincadeira. No entanto, a sister não se impressionou e, após revirar os olhos em resposta, rebateu de forma irônica: "Eu já tenho uma".



Mesmo diante da primeira rejeição, MC Bin Laden insistiu no flerte, sugerindo: "Te empresto a minha". Porém, novamente Giovanna mostrou-se irredutível. A sister deu risada e, aparentando certo incômodo, chamou o cantor de “cara de pau”. Apesar dos protestos do funkeiro, ela deu o assunto por encerrado.



Giovanna e Bin já se envolveram no reality, mas a sister não deseja repetir a dose. Isso porque ela acredita que o cantor ainda está apaixonado por sua ex-namorada. “[Ele] já tinha comentado umas duas vezes [sobre ela] e falei: 'Como é que eu vou ficar com um cara aqui que já me falou que tem alguém lá fora que ele gosta?', contou a nutricionista para Leidy Elin.