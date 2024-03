Arthur Aguiar opina favoritismo de Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Arthur Aguiar opina favoritismo de Davi no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 11:41

Arthur Aguiar vem enfrentando críticas após comentários sobre Davi Brito no programa Mesa Cast BBB. O vencedor da edição 22 do reality show não deixou barato, respondendo os fãs do motorista à altura. Além disso, revelou que parte da torcida do participante estaria tentando derrubar seu perfil nas redes sociais. Ainda assim, o artista reafirmou sua postura e não pretende se calar.



Em seus stories do Instagram, Arthur Aguiar rebateu as críticas. “[Alguns estão] perguntando quem sou eu para poder falar [do Davi]”, começou. “Sou uma pessoa comum [...] com uma pequena diferença, eu não só participei do programa, como fui campeão”, recordou o vencedor do BBB 22.



Ele enfatiza que não criticou o baiano. “Em nenhum momento eu desmereci a trajetória do Davi, [...] Acho que ele conquistou o público, [...] mas na minha opinião ele não é um jogador. E vocês não vão mudar a minha opinião”, afirmou. “O que vocês veem escrever aqui diz muito mais sobre vocês do que sobre mim”, pontuou.



“Graças a Deus os meus fãs [...] não agem dessa maneira sem noção, desrespeitosa, como vocês estão agindo. Mas, cada um tem a torcida que merece”, ironizou o ator. Em seguida, ele compartilhou um print de uma internauta criando um “motim” contra o artista. “Estão ameaçando derrubar meu insta porque não aguentaram ouvir um FATO!”, criticou o ator, revelando que não mudará de opinião.