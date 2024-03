Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro serão pais pela segunda vez - Reprodução/Instagram

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro serão pais pela segunda vezReprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 15:21 | Atualizado 27/03/2024 15:25

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak usaram as redes sociais nesta quarta-feira (27) para anunciar que a família vai aumentar. Os atores, que já são pais da pequena Nina, de 7 anos, terão um segundo filho.

Em seu perfil no Instagram, Mel compartilhou um desenho feito pela filha da família reunida para anunciar a gestação. "12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho", escreveu na legenda.

"Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo", afirmou. De acordo com a artista, a gestação foi planejada. "Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade".

"A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto. E o meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos", completou Mel.

"Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", acrescentou Santoro.