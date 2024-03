Suposto affair de Vini Jr e Bella Campos vem de paixão antiga do craque - Foto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 13:23 | Atualizado 27/03/2024 13:23

Recentemente, a interação entre Vini Jr e Bella Campos nas redes sociais agitou os fãs. Após um comentário do jogador de futebol em foto da atriz, internautas levantaram especulações sobre um possível envolvimento entre eles. No entanto, essa não é a primeira vez que o jogador demonstra interesse pela artista.



De acordo com a colunista Mariana Morais, mesmo quando estava envolvido com outras mulheres, Vini Jr sempre deixou claro que se encantava por Bella Campos. Aliás, na época ele teria deixado suas ex-companheiras enciumadas ao elogiar a artista. No entanto, por respeito a relação da atriz com MC Cabelinho, ele nunca investiu na diva.



Agora, com o caminho livre, Vini Jr não hesitou em elogiar Bella publicamente e interagir com a atriz em qualquer oportunidade. Após Bella publicar fotos em São Paulo, onde a blusa do clube espanhol aparecia em destaque, o jogador deixou um comentário: “Madrid”, escreveu ele, seguido de emojis de coração e risos. Os fãs logo começaram a especular sobre um possível affair.



Vale comentar que os internautas seguem comentando sobre o suposto novo romance. “Vinícius Jr atacante dentro e fora de campo”, brincou um fã. “Vini Jr eu te entendo, hermano”, ironizou outro. “O Vinícius Júnior, ele JOGA, ele VENCE”, enfatizou um terceiro.