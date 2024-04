Fernanda reencontra filho após eliminação do BBB 24 e encanta web - Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 09:55 | Atualizado 02/04/2024 10:08

Após mais de um dia de sua eliminação do BBB24, Fernanda Bande finalmente se reencontrou com seu filho, Marcelo. No vídeo compartilhado nas redes sociais da confeiteira, o menino, que tem 11 anos e possui espectro autista, sentou no colo da mãe. Na ocasião, a influencer fez algumas perguntas sobre o reality show.



“Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena”, começaram os ADMs da ex-BBB.



“Mesmo que ele [Marcelo] não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela [Fernanda], nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que [...] poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou”, concluíram.





No diálogo gravado, Fernanda faz uma série de perguntas ao filho. “Estava com saudade de mim? Quem sou eu?”, quetiona a ex-BBB para Marcelo. “Fernanda”, afirmou o pequeno. “Eu sou o que sua?”, continuou a confeiteira. “Mamãe”, revelou ele, emocionando Fernanda Bande.



Fernanda ainda se surpreendeu com o conhecimento de Marcelo sobre o BBB. “Eu estava com tanta saudade de você. Eu estava com muita saudade! A mamãe queria muito te ver. Agora está aqui. Mamãe vai ganhar muita coisa legal pra você, sabia?”, declarou a ex-sister, se surpreendendo com a resposta. “Comprar tudo, não é?”, rebateu Marcelo, contando que votou para a mãe ganhar os R$ 3 milhões.