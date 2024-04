Fernanda admite desconforto em entrevista com Ana Maria após BBB 24 - Reprodução/Globo/X

Publicado 02/04/2024 17:23

Fernanda Bande admitiu que sentiu "desconfortável" durante a entrevista com Ana Maria Braga no "Mais Você". A convidada do “Café com Eliminado”, exibido na última segunda-feira (1º), trocou alfinetadas e rebateu os comentários da apresentadora.

Em conversa com os fãs fora dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a ex-participante do participante do BBB 24 repercutiu sua presença na atração matinal. "Eu fiquei mal. Eu falei: 'Gente, ninguém me falou [que seria assim]. Que papo maluco é esse? Que que aconteceu aqui?'", declarou.

No vídeo, um dos fãs pergunta se Fernanda não foi "brifada", ou seja, recebeu informações que seriam abordadas no papo e a confeiteira negou. "Não, ninguém fala nada. Eu cheguei e falei: 'Gente, que loucura'", afirmou. "Eu fiquei desconfortável, eu não vou mentir para vocês. Fiquei desconfortável".