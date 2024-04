Affair de Militão chama atenção da filha de Karoline Lima e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 13:01 | Atualizado 02/04/2024 13:15

A web entrou em alvoroço contra Tainá Castro, supostamente envolvida com Éder Militão, após polêmica. Durante uma live de Maju, irmã do jogador, a influencer teria discutido com a filha do jogador, a pequena Cecília, fruto do relacionamento com Karoline Lima. Inclusive, a modelo já reagiu ao ocorrido.



Enquanto Maju fazia uma transmissão ao vivo no Instagram, uma voz ao fundo, supostamente de Tainá Castro, chamou a atenção da filha de Karoline Lima. “Helena, pega dela”, diz a mulher sobre brinquedo que estaria com a pequena. “Solta, Cecília! É dela!”, afirma a pessoa em questão, alterando o tom de voz.



A discussão parece esquentar quando a pequena chora e reivindica o objeto como seu, enquanto a mulher insiste que não. “É meu!”, afirmou a criança. Em seguida, a mulher grita com a filha de Éder Militão: “Menina!”. Vale lembrar que Cecília possui apenas um ano de idade.



O vídeo rapidamente viralizou, com web apontando a voz como sendo de Tainá Castro. “Se fosse a Karol proibia o Militão de deixar a Queen sozinha na companhia dessa daí”, disparou uma seguidora. “A irmã dele tbm pqp heim, nem pra fazer nada. Se trata assim a Cecília, já sabemos que não é boa pessoa”, criticou outra.



Karoline Lima e Éder Militão ainda não se pronunciaram sobre o momento. Porém, a modelo fez uma chamada de vídeo com a filha e exibiu um semblante preocupado.