Thiago Nigro e Maíra Cardi Foto: Reprodução

02/04/2024

As suspeitas de que Maíra Cardi está esperando um bebê estão se fortalecendo cada vez mais. Após reativar seu perfil no Instagram, a coach ainda não fez publicações, mas Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico", postou stories que indicam uma possível gravidez da ex de Arthur Aguiar.



Thiago Nigro publicou um vídeo em que aparece aprendendo a fazer mamadeira, o que levantou questionamentos sobre uma eventual gravidez do casal. Alguns seguidores chegaram até a atitude da dupla de famosos, dando a entender que eles buscam “desesperadamente” por uma criança.



Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a possível gravidez. "Que desespero por um filho", criticou uma seguidora. "Será que ela saiu das redes porque já estava grávida e agora nasceu? Não sei quanto tempo ela está fora", ponderou outra.



Vale destacar que Maíra Cardi estava há seis meses afastada das redes sociais e surpreendeu seus seguidores ao reativar seu perfil no último sábado (30). Ou seja, a coach de emagrecimento não sumiu por tempo suficiente para dar à luz uma criança, como foi especulado.



Com quase 9 milhões de seguidores na rede social, a influenciadora está de volta ao Instagram. Para quem não sabe, ela enfrentou diversos processos recentes envolvendo seus treinamentos e cursos. Além disso, agora perdeu uma batalha judicial contra o nutrólogo Bruno Cosme.