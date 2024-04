Após o Sincerão, Pitel abre o jogo com Davi: 'Nunca mediu as palavras' - Foto: Reprodução

Após o Sincerão, Pitel abre o jogo com Davi: 'Nunca mediu as palavras' Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 09:23

Após trocar farpas durante o Sincerão, Davi Brito e Giovanna Pitel se encontraram para uma conversa franca sobre a dinâmica do BBB 24. Durante o bate papo, a sister explicou ao adversário o que a motivou a apontar algumas atitudes do baiano. Reunidos no quarto Fada, ambos esclareceram o embate entre eles.

Pitel enfatizou que não teve a chance de se posicionar diretamente sobre Davi antes do Sincerão. "Eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido. Não é nada pessoal. É só questão de jogo. Nunca tive oportunidade de me posicionar diretamente em relação a você e essa foi a minha oportunidade", afirmou a assistente social.

Davi compreendeu o ponto de vista da sister, destacando que faz parte do jogo receber críticas. “Aquele momento que você me chamou para conversar, você perguntou: 'Davi, qual foi o motivo que você votou em mim no confessionário?'. E eu fui simples e objetivo”, recordou o motorista de aplicativo.

Em seguida, Davi relembrou suposta fala da sister, mas a participante corrigiu. "Eu não falei isso. Eu falei sobre a sua contradição”, explicou ela. “Você falou assim: 'Que às vezes eu não medi [palavras] em relação à Bia, que não medi as palavras'. Só que eu me posicionei de acordo com o que eu vivi", reforçou Pitel.

"Te aconselhei", rebateu Davi e a jovem continuou: "O que, para mim, soa contraditório, porque você estava envolvido nas maiores brigas aqui e nunca mediu as palavras", afirmou a sister. "Você [deve] ter um controle entre sua emoção e a razão. Porque ainda falei com você: 'Pitel, tudo que é demais é sobra'", declarou o baiano. "Justamente isso", concordou a assistente social.