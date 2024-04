Nizam revela status de suposto affair com Leticia Spiller: 'Muito cedo' - Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 11:39 | Atualizado 02/04/2024 11:47

Nizam decidiu esclarecer os rumores que cercam sua relação com a atriz Leticia Spiller. Após terem sido vistos juntos em eventos e movimentarem as redes sociais com comentários, chegou a hora de falar sobre a suposta relação. Ainda assim, o executivo não confirmou o romance, mas disparou elogios à atriz.

Em entrevista à revista Quem, Nizam detalhou como conheceu a artista. "A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não foi depois do comentário que ela fez em uma foto minha", revelou. "Ela é uma pessoa incrível e que admiro”, afirmou o ex-BBB.

“Sobre o comentário na foto, acho fod*”, confessou o modelo. “A gente tá falando da Leticia Spiller, né?! O que eu vou achar? Fico lisonjeado e acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?", enfatizou ele entusiamado. Porém, já em relação ao status de relacionamento, Nizam busca ir com calma.

Inclusive, o ex-BBB ainda não soube “rotular” a relação. "É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", respondeu ele.

Ainda assim, o executivo fez questão de elogiar a artista novamente: "Respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda e resolvida. Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como. Eu seria maluco se não a achasse demais", garantiu. Vale lembrar que a artista está solteira desde novembro, quando deu fim a sua relação de sete anos com o músico Pablo Vares.