Ana Hickmann dispara elogios a Edu Guedes após chef celebrar carreira Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 11:14 | Atualizado 02/04/2024 11:24

Edu Guedes, parceiro de Ana Hickmann e renomado chef de cozinha, celebrou seus 30 anos de trajetória na televisão. Nas redes sociais, ele agradeceu o carinho do público, destacando a importância dos fãs em sua trajetória. Em seguida, recebeu elogios da namorada devido a nova conquista.



Em uma publicação no Instagram, o apresentador do programa "The Chef" na Band TV expressou sua gratidão pelos telespectadores. "Obrigado pelo carinho da sua companhia na TV. São 30 anos, e meu maior agradecimento sem dúvida é para você. Beijos com carinho, Edu", escreveu o famoso.



A namorada de Edu Guedes, Ana Hickmann, não poupou elogios nos comentários da publicação. "Só receita top. Melhor chef do Brasil!", declarou a apresentadora. O reconhecimento da famosa somou-se às mensagens dos diversos fãs e admiradores do contratado da Band.



Recentemente, Edu e Ana desfrutaram de momentos especiais durante o feriado da Páscoa, reunindo suas famílias. No último sábado (30), eles desfrutaram de um churrasco e momentos de lazer à beira da piscina. Já no domingo (31), aproveitaram uma comemoração intimista ao lado dos filhos e parentes.