Yasmin Brunet revela decepção com RodriguinhoReprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 12:13

Rodriguinho compartilhou detalhes sobre suas relações pós-BBB 24, incluindo a amizade com Yasmin Brunet. Ele revelou manter contato regular com a maioria dos ex-participantes, destacando a proximidade com Michel. Porém, a amizade que nutria com a modelo no programa já não é a mesma.

Em entrevista ao jornal O Globo, o pagodeiro admitiu não ter conversado com a ex de Gabriel Medina desde sua saída do reality show. “Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras”, começou.

Assim, o músico pretendia dar espaço e tempo para a ex-sister. “Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem", revelou o artista após as polêmicas envolvendo suas falas machistas sobre o corpo da influenciadora.

O cantor expressou seu desejo de manter a relação que surgiu no BBB 24. "A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso. [...] A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser", encerrou. Em relação aos demais, Rodriguinho revelou que mantém contato com quase todos os participantes.