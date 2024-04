Boninho - Reprodução/Instagram

BoninhoReprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 14:34 | Atualizado 02/04/2024 14:56



Faltando menos de duas semanas para o fim do BBB 24, Boninho surpreendeu os fãs do reality show ao revelar uma mudança inesperada. O diretor tomou uma decisão para promover a proximidade entre os participantes. Nas redes sociais o Big Boss anunciou algo que deve alterar a dinâmica do jogo.



Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, nesta terça-feira (02), Boninho revelou que irá, mais uma vez, fechar um dos cômodos da casa. Depois de encerrar o Quarto Magia, agora o Quarto Gnomo, que se tornou querido por brothers como Fernanda e Rodriguinho, chega ao fim.



O diretor compartilhou a novidade de forma rápida e direta, deixando os espectadores curiosos sobre os impactos da decisão. "Atenção, Quarto Gnomo fechando", anunciou ele. "Hora de fechar mais um quarto e juntar todo do mundo…", detalhou Boninho na legenda.



Esta não é a primeira vez que o diretor toma medidas inesperadas durante esta edição do programa. Recentemente, o famoso causou polêmica ao anunciar a entrada de um ator para interagir com os participantes. Porém, acabou deletando o vídeo devido a repercussão negativa, pedindo desculpas ao público.