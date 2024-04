Karoline Lima se pronuncia após polêmica com suposto novo affair de Éder Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 15:34 | Atualizado 02/04/2024 15:37

Karoline Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Éder Militão e o suposto novo affair do jogador de futebol, Tainá Castro, que é ex-mulher de seu atual namorado. A confusão começou após Maju Militão, irmão de Éder, registrar em live o momento em que a filha de Militão e Karoline, Cecília, é repreendida.

O trecho viralizou na web na última segunda-feira (1º) e muitos internautas apontaram que a dona da voz seria Tainá, ex de Léo Pereira e suposta affair de Éder. Nos stories do Instagram, Karoline desabafou sobre o caso e destacou a importância das crianças terem uma convivência harmoniosa.

"Eu fiquei quieta até agora porque se tratando da Cecília, a pessoa mais importante da minha vida, preciso me acalmar. Porque se eu falar tudo que penso e tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça", iniciou a influencer na gravação. "O primeiro ponto é que eu sempre permiti que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse. Porque acho que é muito importante não só para Cecília [como para] qualquer criança ter esse contato com o pai".

"Quando a Cecília está comigo, ele confia muito na minha responsabilidade de criação dela. E quando ela está com ele, eu também preciso confiar na responsabilidade dele. Porque no tempo que ela fica fora eu já fico surtando de saudades, se eu ficar cogitando qualquer hipótese, […] ficar pensando nisso tudo, eu vou enlouquecer", acrescentou.



"Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília tá na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela. Ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais para a casa do pai dela, infelizmente. Tive contato com ele, perguntei o que estava acontecendo, quis saber a posição dele, expliquei exatamente o que vi no vídeo que tive acesso, afinal eu não estou lá. Ele me falou que não era nada demais. Infelizmente, eu, Karoline, mãe da Cecília, não estou com a responsabilidade da Cecília no momento, quem está é o pai dela, então quem deveria estar tomando alguma atitude, é ele", relatou a namorada de Léo Pereira.

“E se algum tipo de situação ruim dessas acontece na casa do pai dela, quem vai ter que se responsabilizar é ele. Porque em um vídeo desses de 5 ou 10 segundos, um recorte, se a gente vê uma situação dessa, desagradável de assistir, […] fico pensando o que pode ter acontecido durante o dia, durante esse tempo que ela está fora, convivendo com outras pessoas, eu não sei", apontou. "Então quem tem que se responsabilizar, prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela".

Em seguida, Karoline afirmou que nessa situação fica com a sensação "de angústia e impotência”, mas está “em alerta": "Porque é uma situação complicada e delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica.”

"Em uma situação dessas, desse vídeo, qualquer adulto que se preze vai até as crianças e ensina sobre dividir os brinquedos, partilhar e conviver em harmonia. Até porque elas vão ter que conviver mesmo, seja de um lado, ou seja do outro. Como vocês já bem sabem. Educar dessa forma rude, grossa, idiota, é um erro que não se deve fazer em lugar nenhum, principalmente sendo observada por adultos", garantiu.

“As mesmas crianças que estão convivendo com a Cecília lá, são as que já convivem com a Cecília aqui no Brasil. E uma delas, que é a envolvida na história, tem quase 5 anos. Ela já entende, já replica, já repete o que é ensinado a ela. E se você ensina, em uma situação onde coloca uma criança contra a outra, criando uma rivalidade desnecessária para resolverem algum tipo de birra, problema, isso vai se tornar uma coisa normal para elas. Não é assim que faço com a minha filha, eu ensino educação respeitosa. Não passo a mão na cabeça da Cecília se ela for fazer algo errado. Mas existem formas e formas de falar. Não quero que minha filha seja mimada, e não sou a melhor mãe do mundo. Mas educação respeitosa é isso. Chegar, conversar, ensinar, de forma harmônica, para que as crianças consigam conviver entre si”, prosseguiu.

“O fato é que eu não permito, nunca permiti e não vou permitir que qualquer pessoa, seja quem for, trate minha filha mal, ou seja rude com ela. E se eu estava até agora esperando uma posição do pai dela para ele me explicar o que aconteceu, ou me confortar sobre o que aconteceu, ele acha que não foi nada demais. Então pode deixar que quem vai tomar as atitudes aqui sou eu", completou Karoline.