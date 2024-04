Dennis Dj se revolta com funkeiro MC K9 - Reprodução/Instagram

Dennis Dj se revolta com funkeiro MC K9Reprodução/Instagram

Publicado 02/04/2024 18:16 | Atualizado 02/04/2024 18:30

Após processo judicial, Dennis DJ e o funkeiro MC K9 trocaram farpas nas redes sociais nesta terça-feira (2). A confusão começou após o K9 fazer uma cobrança ao músico através do Instagram.

A troca de ofensas aconteceu no perfil de DJ Cabide, que compartilhou registros de uma visita a Dennis DJ. "Aproveita, pega meu carvão aí", comentou MC K9. "Tomar no seu c*. Carvão de que? Quer aparecer? Seu maior hit foi eu quem escrevi sozinho, você só cantou e recebe tudo até hoje, te liberei de multa de um contrato comigo e você ainda vem fazer graça? Tomar no rabo K9 otario", respondeu o DJ.

"Calma Calabreso, tu gosta de xingar né? Deus não dorme, um dia sua conta chega", rebateu K9. "Até adiantamento quando você pedia eu te dava, te ajudei a comprar sua casa própria com meu dinheiro pra me pagar lá na frente e sem juros", disse Dennis.

"Te liberei de uma multa num contrato que tinha comigo, paguei advogado pra te defender de um processo que você arrumou de furando show! Vai tomar no teu rabo otário! Te devo nada mané, não vou mais ficar quieto lendo mentiras, invejoso, otário, destruiu a própria vida, sempre te tratei com carinho, como um irmão e você nunca foi grato, ingrato", completou.

fotogaleria

De acordo com informações que a coluna teve acesso, o cantor afirma que Dennis, através das empresas 2N Produções Artísticas e Galerão Records, não pagaram os direitos digitais das parcerias musicais e também registraram o nome artístico MC K9, sem o conhecimento do artista.