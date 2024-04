Fábio Jr. se apresenta no Rio de Janeiro - Paulo Tauil / AgNews

Fábio Jr. se apresenta no Rio de JaneiroPaulo Tauil / AgNews

Publicado 03/04/2024 08:27 | Atualizado 03/04/2024 08:56

Alex Aparecido Bueno entrou com um processo na Vara do Trabalho da Comarca de Barueri, São Paulo, contra o músico Fábio Jr. O ex-funcionário do cantor pede mais de R$ 650 mil de indenização na Justiça por danos morais.

Em documentos obtidos com exclusividade por este colunista, Alex informa que foi contratado a princípio pela empresa Eva Kar Transporte Executivo e posteriormente passou a ser funcionário exclusivo da Ayrosa Galvão Promotora, exercendo a função de motorista do artista desde 1º de fevereiro de 2003.

Ele recebia mensalmente R$ 5 mil, sendo no mínimo 25 dias trabalhados. O funcionário alega não ter recebido INSS, FGTS e nem obteve registro em sua carteira profissional ao longo dos anos.

De acordo com Alex, ele foi despedido sem justa causa no dia 28 de fevereiro de 2022, quando chegou ao local de trabalho e foi comunicado sobre a dispensa por terceiros. Após a demissão, não foi devidamente indenizado das verbas trabalhistas e rescisórias.

No processo, Alex informa detalhes dos serviços prestados e acúmulo de funções, como: assessor de show, segurança, ficar à disposição da família de Fábio Jr. em viagens e afazeres pessoais. Além disso, o ex-funcionário declara que tinha que ficar disponível, independentemente de horário, auxiliando também na limpeza do automóvel, já que o empregador fumava dentro do veículo e solicitava que Alex fizesse a limpeza de seus cinzeiros, inclusive nos hotéis em que o cantor se hospedava.

Segundo o motorista, ele não tinha horário definido para alimentação e prestava serviços em período noturno, o qual não era devidamente remunerado. Ele ainda realizava viagens acompanhando o artista e não tinha escalas determinadas para folgas.

O profissional ainda informou no processo que muitas das dispensas eram pagas por ele para que depois Fábio Jr. o ressarcisse.