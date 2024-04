Sandy - Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 13:37 | Atualizado 03/04/2024 13:58

Durante a pré-estreia do filme "Evidências do Amor", na noite desta terça-feira (02), Sandy chamou atenção ao circular pelo evento acompanhada por nove seguranças. Este colunista descobriu com exclusividade que a artista contava com três profissionais contratados por ela e seis do próprio local, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o longa é protagonizado pela cantora e pelo humorista Fábio Porchat.



Além da presença marcante dos seguranças, solteira desde o fim de seu casamento com Lucas Lima, Sandy também causou no evento com outras questões. Conforme relatos exclusivos, a irmã de Júnior Lima teria reclamado e pedido ajustes na iluminação para suas fotos no evento, incomodada com possíveis sombras.

"Evidências do Amor" é uma comédia romântica com estreia oficial marcada para o dia 11 de abril. A trama retrata a história de Marcos, interpretado por Fábio Porchat, e Laura, vivida por Sandy. A dupla se apaixona por acaso quando cantam “Evidências” em uma festa. Porém, após o término, o rapaz é levado ao passado para reviver momentos dolorosos da relação a cada vez que escuta a música.

Fama de antipática

Vale lembrar que, recentemente, a cantora fez um desabafo sobre os ônus do sucesso. "Rótulo nunca faz bem, nunca se sente bem", refletiu ela. A ex-mulher de Lucas já ganhou fama de antipática e entre outros adjetivos na web. “E eu tinha o trabalho de desmentir [...] Eu sou uma pessoa normal", garantiu Sandy.