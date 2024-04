Biah Rodrigues e Sorocaba - Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 11:29

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, deixou os seguidores impressionados ao mostrar o tamanho de sua barriga de gêmeos. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela exibiu o barrigão e expressou sua surpresa com o crescimento dos bebês.



Diante do espelho, Biah fez carinho na barriga e comentou sobre a sensação de carregar dois bebês. "Olha o meu tamanho. Gente, parece que eu vou explodir, sério. Olha isso, chega a brilhar e nem tem óleo, tá? É a pele mesmo. É porque está esticando muito. Olha que delícia de barrigão, eu estava com saudade de um barrigão assim", reparou ela.



A famosa também compartilhou sua expectativa sobre o desenvolvimento da gestação. "Tenho certeza que vai ficar maior ainda. Não está nem no final ainda e já está desse tamanho. Vocês se preparam para me ver assim, bem grandona. Significa que eles estão crescendo, então maravilha", afirmou.



O cantor Sorocaba e Biah anunciaram a gravidez dos gêmeos em janeiro de 2024, em um emocionante vídeo protagonizado pelos filhos mais velhos do casal. Agora, Biah compartilha com seus seguidores os detalhes da gestação. Vale lembrar que eles também são pais de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 2.